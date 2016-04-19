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Номер 6 за 2016 год |
Содержание номера
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Рубрика: Оригинальные исследования
Чувствительность штаммов Helicobacter pylori к антимикробным препаратам в г. Смоленске в 2015–2016 гг.
Н.Н. Дехнич1, Н.В. Иванчик2, Р.С. Козлов2, А.В. Алимов3, А.В. Лукьянова3, О.А.
Нагаева3, А.С. Стешиц4, П.Г. Брук4
1Кафедра факультетской терапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Смоленск, Российская Федерация
2Научно-исследовательский институт
антимикробной химиотерапии ФГБОУ
ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Смоленск, Российская Федерация
3ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», г. Смоленск,
Российская Федерация
4ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница», г. Смоленск, Российская
Федерация
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Рубрика: Гепатология
Пегилированный интерферон альфа-2b «ПегАльтевир» в лечении хронического гепатита С
(Результаты рандомизированного клинического исследования)
М.В. Маевская1, Е.Н. Бессонова2, П.О. Богомолов3, Н.И. Гейвандова4, К.В.
Жданов5, В.Г. Морозов6, В.Д. Пасечников7, И.Ю. Хоменко8, А.В.
Ягода4, В.Т. Ивашкин1
1ФГБОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва, Российская
Федерация
2Государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная
клиническая больница № 1», г. Екатеринбург, Российская Федерация
3Общество с ограниченной ответственностью «Клиническая больница Центросоюза», Москва, Российская Федерация
4Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»,
г. Ставрополь, Российская Федерация
5ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия
им. С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
6Общество с ограниченной ответственностью Медицинская компания
«Гепатолог», г. Самара, Российская Федерация
7ГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Ставрополь, Российская Федерация
8Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
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Рубрика: Новости колопроктологии
Влияние базисной терапии
на клинические исходы болезни
Крона
О. Б. Щукина1, Э. А. Кондрашина3, А. М. Харитидис2, Е. Г. Вепрева2, А.
Г. Харитонов2, А. Ю. Барановский3
1ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург, Российская
Федерация
2Городская клиническая больница
№ 31, Санкт-Петербург, Российская Федерация
3Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург,
Российская
Федерация
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Рубрика: Клинические рекомендации
Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению язвенной болезни
В.Т. Ивашкин1, А.А. Шептулин1, И.В. Маев2, Е.К. Баранская1, А.С. Трухманов1, Т.Л. Лапина1, С.Г. Бурков3, А.В. Калинин4, А.В. Ткачев5
1ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им.
И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Российская
Федерация
2ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва,
Российская Федерация
3ФГБУ «Поликлиника № 3 Управления делами Президента Российской Федерации», Москва, Российская
Федерация
4ГБУЗ «Московский
областной
научно-исследовательский
клинический
институт им. М. В. Владимирского», Москва,
Российская Федерация
5ФГБУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов, Российская Федерация
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Рубрика: Информация
Резолюция Экспертного совета«Диагностика и лечение больных со сладжем желчного
пузыря»
Рабочая группа: В.Т. Ивашкин1, А. В. Охлобыстин1, Д.С. Бордин2, М.Ф. Осипенко3, Э.Я. Селезнева2, Ю.О. Шульпекова1
Комитет экспертов: С.Р. Абдулхаков4, О.П. Алексеева5, И.Г. Бакулин6, Л.Г.
Вологжанина7, В.Б. Гриневич8, Н.В. Бакулина9, Т.А. Колесова10, Н.В.
Корочанская11, И.В. Путинцева12, А.С. Сарсенбаева13, Н.С. Язенок14
1Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного
факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова», г. Москва
2ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр (МКНПЦ)» Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва
3Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета, г. Новосибирск
4Кафедра общей врачебной практики
Казанского государственного медицинского университета, Институт фундаментальной медицины
и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань 5Кафедра внутренних болезней Военно-медицинского института
Федеральной службы безопасности России, г. Нижний Новгород
6Кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,
г. Санкт-Петербург
7
Кафедра факультетской терапии, физиотерапии и традиционных методов
лечения Пермского государственного медицинского университета, г. Пермь
8 2-я кафедра терапии
(усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург
9Кафедра терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург
10 Отделение гастроэнтерологии Самарской областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина, г. Самара
11
ГБУЗ «Краевая
клиническая больница № 2» Минздрава Краснодарского края, кафедра
хирургии № 3 Кубанского государственного медицинского университета,
г.
Краснодар
12Кафедра внутренних болезней № 2 Красноярского государственного медицинского университета им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск
13Кафедра терапии
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», г. Челябинск 14Отделение гастроэнтерологии ГБУЗ Самарской области
«Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района», г. Самара
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