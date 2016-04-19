Издается с 1995 года.



9-е место в рейтинге SCIENCE INDEX РИНЦ за 2014 год по тематике «Медицина и здравоохранение»



Двухлетний импакт-фактор РИНЦ в 2014 году 1,590



Пятилетний импакт-фактор РИНЦ в 2012 году 1,395



Пятилетний импакт-фактор РИНЦ в 2012 году без самоцитирования 1,126



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