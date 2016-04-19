Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии
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1382-4376
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О журнале
Издается с 1995 года.

9-е место в рейтинге SCIENCE INDEX РИНЦ за 2014 год по тематике «Медицина и здравоохранение»

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ в 2014 году 1,590

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ в 2012 году 1,395

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ в 2012 году без самоцитирования 1,126

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Учредители и партнеры







 Российская гастроэнтерологическая ассоциация








Национальная школа гастроэнтерологов, гепатологов




 Российское общество по изучению печени
ВАК
"Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии" входит в Перечень ВАК РФ рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по состоянию на 19.04.2016 за номером 1678.     

 Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации
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Номер 5 за 2016 год   |   Содержание номера   |   Подписаться
Рубрика: Лекции и обзоры

Мелатонин и перспективы применения препаратов мелатонина в гастроэнтерологии

А.А. Свистунов¹, М.А. Осадчук¹, А.М. Осадчук²
 
¹ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва, Российская Федерация
²ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

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Рубрика: Оригинальные исследования

Морфологические критерии диагноза аутоиммунного гастрита

Е.А. Лосик, Л.С. Селиванова, Т.В. Антонова, Т.Л. Лапина, А.С. Тертычный, В.Т. Ивашкин
 
ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва, Российская Федерация

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Рубрика: Гепатология

Значение аллельных вариантов генов системы свертывания крови и тромбоцитарных рецепторов в развитии криоглобулинемического васкулита у больных хроническим гепатитом С

Е.Е. Старостина1, М.В. Соколова1, Л.М. Самоходская1, Т.П. Розина1,2, Т.Н. Краснова1,2, Е.Б. Яровая1, Н.А. Мухин 1,2
 
1 ГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова», г. Москва, Российская Федерация
2 ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, г. Москва, Российская Федерация

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Рубрика: Клинические рекомендации

Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению Clostridium difficile-ассоциированной болезни

В.Т. Ивашкин1, Н.Д. Ющук2, И.В. Маев2, Т.Л. Лапина1, Е.А. Полуэктова1, О.С. Шифрин1, А.С. Тертычный1, А.С. Трухманов1, А.А. Шептулин1, Е.К. Баранская1, О.С. Ляшенко1, К.В. Ивашкин1
 1 ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация
2 ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация

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Рубрика: Новости колопроктологии

Клинико-морфологическое сравнение результатов открытых и лапароскопических резекций левых отделов ободочной кишки с Д3-лимфодиссекцией по поводу рака

П.В. Царьков¹, И.В. Решетов², И.А. Тулина¹, А.Ю. Кравченко¹, Д.Н. Федоров³, А.В. Леонтьев¹
 
ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, ¹кафедра колопроктологии и эндоскопической хирургии, ²кафедра пластической хирургии, ³кафедра патологической анатомии им. А.И. Стручкова

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Рубрика: Национальная школа гастроэнтерологов, гепатологов

Римские критерии синдрома раздраженного кишечника IV пересмотра: есть ли принципиальные изменения?

А.А. Шептулин1, М.А. Визе-Хрипунова2

 ¹Кафедра пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва, Российская Федерация ²Кафедра госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск, Российская Федерация

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Рубрика: Обмен опытом

Еда как образ жизни

М.В. Маевская, Р.М. Маевский
 
ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Москва, Российская Федерация

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Главный Редактор

     

Ивашкин Владимир


             

Трофимович
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Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени по диагностике и лечению холестаза

Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации и Российского общества по изучению печени по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом В

Рекомендации по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С

Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по ведению пациентов с абдоминальной болью

Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита     

   
Информация
Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии издается ИД «М-Вести». 127018, г. Москва, ул. Cкладочная, д.3, стр. 3. Тел/факс: +7 (495) 980-8928.     
E-mail: editorial@gastro-j.ru

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