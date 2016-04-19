Рубрика: Информация

Резолюция Экспертного совета«Диагностика и лечение больных со сладжем желчного пузыря»





Рабочая группа: В.Т. Ивашкин1, А. В. Охлобыстин1, Д.С. Бордин2, М.Ф. Осипенко3, Э.Я. Селезнева2, Ю.О. Шульпекова1



Комитет экспертов: С.Р. Абдулхаков4, О.П. Алексеева5, И.Г. Бакулин6, Л.Г. Вологжанина7, В.Б. Гриневич8, Н.В. Бакулина9, Т.А. Колесова10, Н.В. Корочанская11, И.В. Путинцева12, А.С. Сарсенбаева13, Н.С. Язенок14



1Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», г. Москва

2ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр (МКНПЦ)» Департамента здравоохранения г. Москвы, г. Москва

3Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета, г. Новосибирск

4Кафедра общей врачебной практики Казанского государственного медицинского университета, Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань 5Кафедра внутренних болезней Военно-медицинского института Федеральной службы безопасности России, г. Нижний Новгород

6Кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,

г. Санкт-Петербург

7 Кафедра факультетской терапии, физиотерапии и традиционных методов лечения Пермского государственного медицинского университета, г. Пермь

8 2-я кафедра терапии (усовершенствования врачей) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

9Кафедра терапии и клинической фармакологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

10 Отделение гастроэнтерологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, г. Самара

11 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» Минздрава Краснодарского края, кафедра хирургии № 3 Кубанского государственного медицинского университета,

г. Краснодар

12Кафедра внутренних болезней № 2 Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск

13Кафедра терапии ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет», г. Челябинск 14Отделение гастроэнтерологии ГБУЗ Самарской области «Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района», г. Самара





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