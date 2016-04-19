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Номер 5 за 2016 год |
Содержание номера
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Рубрика: Гепатология
Значение аллельных вариантов генов системы свертывания крови и тромбоцитарных рецепторов в развитии криоглобулинемического
васкулита
у больных хроническим гепатитом С
Е.Е. Старостина1, М.В. Соколова1, Л.М. Самоходская1, Т.П. Розина1,2, Т.Н. Краснова1,2, Е.Б. Яровая1, Н.А. Мухин 1,2
1
ГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова», г. Москва, Российская Федерация
2 ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава
РФ,
г.
Москва,
Российская
Федерация
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Рубрика: Клинические рекомендации
Рекомендации Российской гастроэнтерологической
ассоциации по диагностике и лечению Clostridium difficile-ассоциированной болезни
В.Т. Ивашкин1, Н.Д. Ющук2, И.В. Маев2, Т.Л. Лапина1, Е.А. Полуэктова1, О.С. Шифрин1, А.С. Тертычный1, А.С. Трухманов1, А.А. Шептулин1, Е.К. Баранская1, О.С. Ляшенко1, К.В. Ивашкин1
1 ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России,
Москва, Российская Федерация
2 ГБОУ
ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Российская Федерация
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